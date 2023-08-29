ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует добиться отстранения главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, поцеловавшего игрока женской национальной команды Дженнифер Эрмосо.

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует добиться отстранения главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, поцеловавшего игрока женской национальной команды Дженнифер Эрмосо.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, ФИФА будет настаивать на запрете Рубиалесу работать в футбольной сфере на протяжении 15 лет — максимум, который допустим по правилам федерации.

Во время церемонии награждения после финала чемпионата мира — 2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Рубиалес обнял и поцеловал в губы Эрмосо. Многие журналисты и болельщики назвали его действия чрезмерными.

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении главы испанского футбола. Рубиалес извинился за свое поведение, однако федерация созвала внеочередную ассамблею, во время выступления на которой испанец заявил, что не будет подавать в отставку и готов защищаться в суде. 26 августа дисциплинарный комитет ФИФА временно отстранил его от любой деятельности, связанной с футболом.