ФИФА хочет, чтобы в каждой стране были стадионы, названные в честь Пеле

Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает c членами других футбольных организаций возможность переименования как минимум одного стадиона в каждой стране в честь трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле.

Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает c членами других футбольных организаций возможность переименования как минимум одного стадиона в каждой стране в честь трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле.

Как передает Report, об этом ообщил глава ФИФА Джанни Инфантино, комментарий которого приводит телеканал ESPN.

2 января на стадионе бразильского клуба "Сантос" в одноименном городе штата Сан-Паулу проходит гражданская панихида по Пеле, который умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Инфантино посетил церемонию прощания с бразильцем.

"Я здесь, чтобы воздать должное ему, - сказал глава ФИФА. - Ранее мы говорили с международными федерациями на тему проведения минуты молчания в его честь перед каждым матчем местных футбольных чемпионатов. Но мы также хотим, чтобы в каждой стране был хотя бы один стадион, названный в честь Пеле. Пройдет 50, 100 лет, наши дети будут спрашивать нас о нем, все это продлит память о Пеле. Мы должны быть уверены, что это произойдет".