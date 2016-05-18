ФИФА: Допинг-пробы 11 футболистов "Ростова" дали отрицательный результат

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Допинг-пробы 11 футболистов "Ростова", взятые после матча 28-го тура чемпионата России с московским "Динамо", показали отрицательный результат.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Международной федерации футбола (ФИФА).

"Допинг-тесты всех игроков стартового состава "Ростова", взятые 12 мая 2016 года антидопинговым отделом ФИФА, были изучены. Результаты отрицательны", - говорится в заявлении.

Игроки клуба из Ростова-на-Дону были отправлены на допинг-контроль по инициативе ФИФА. Глава медицинского департамента ФИФА Иржи Дворжак заявил, что массовый допинг-контроль "Ростова" связан с тем, что весной в СМИ появилась информация о закупке "Ростовом" запрещенного препарата "Милдронат".