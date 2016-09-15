ФИФА дисквалифицировала сборную Гватемалы

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) объявила об отстранении гватемальских футбольных клубов и национальной команды страны от всех международных соревнований, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По словам представителя ФИФА, такое решение уже принято, но пока не решено, когда именно оно вступит в силу.

Поводом для дисквалификации гватемальской сборной и местных футбольных клубов стало вмешательство властей страны в работу комиссии, отвечающей за гватемальский футбол.

Речь идет о решении местного спортивного суда, отстранившего на прошлой неделе комиссию от работы на полгода.

Формальным поводом для такого решения стали нарушения, допущенные членами комиссии во время рассмотрения дел футболистов, дисквалифицированных за допинг.

Эта комиссия была создана после того, как во время коррупционного скандала в ФИФА по запросу США был арестован предыдущий глава местной футбольной ассоциации Брайан Хименес.