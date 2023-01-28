ФИФА дисквалифицировала игроков сборной Уругвая

ФИФА наказала игроков сборной Уругвая за агрессивное поведение после финального свистка в матче 3-го тура чемпионата мира против Ганы (2:0). Хименеса и Муслеру дисквалифицировали на 4 матча, а Кавани и Година - на 1.

ФИФА наказала игроков сборной Уругвая за агрессивное поведение после финального свистка в матче 3-го тура чемпионата мира против Ганы (2:0). Хименеса и Муслеру дисквалифицировали на 4 матча, а Кавани и Година - на 1.

Как передает Report, по итогам встречи Уругвай не вышел в плей-офф (не хватило разницы мячей), а игроки устролили скандал. Хименес выругался в адрес арбитров, позже случайно толкнул одного из директоров по организации ЧМ в Катаре, пытаясь прорваться к главе судей Даниэлю Зиберту.

Защитника "Атлетико" Хосе Марию Хименеса вместе с голкипером "Галатасарая" Фернандо Муслерой дисквалифицировали на 4 матча и оштрафовали на 20 тысяч франков. Они должны принять участие в общественных активностях от ФИФА.

Нападающий "Валенсии" Эдинсон Кавани и защитник "Велес Сасфилд" Диего Годин оштрафованы на 15 тысяч евро, пропустят один матч и также примут участие в общественных акциях ФИФА.

Уругвайскую футбольную ассоциацию (AUF) наказали закрытием трибун за воротами на следующем матче сборной, а также штрафом в 50 тысяч евро.