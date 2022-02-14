ФИФА дисквалифицировала четырех футболистов сборной Аргентины

Четыре игрока сборной Аргентины получили дисквалификацию от Международной федерации футбола (ФИФА). Речь идет об Эмилиано Мартинесе, Эмилиано Буэндии, Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро.

Четыре игрока сборной Аргентины получили дисквалификацию от Международной федерации футбола (ФИФА). Речь идет об Эмилиано Мартинесе, Эмилиано Буэндии, Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро.

Как передает Report со ссылкой на Sportstar, матч Бразилия - Аргентина, который должен был пройти 5 сентября 2021 года, был прерван спустя несколько минут после стартового свистка из-за появления на поле местных санитарных властей. Оказалось, что четверо аргентинских футболистов, выступающих в Англии, не отбыли обязательный карантин по приезде в Бразилию.

По эпидемиологическим правилам, прибывающие в Бразилию должны оставаться на карантине 14 дней, если за две недели до этого или раньше они были в Великобритании.

После расследования ФИФА приняла решение оштрафовать Бразильскую конфедерацию футбола на 539 тысяч долларов США за нарушения, связанные с порядком и безопасностью, а Ассоциацию футбола Аргентины - на 215 тысяч долларов США за несоблюдение обязательств в отношении порядка и безопасности, подготовки и участия в матче. Также обе организации обязаны выплатить штраф в размере по 54 тысячи долларов США каждая в связи с отменой матча.

Кроме того, было решено отстранить четырех аргентинских футболистов на два матча каждого за несоблюдение Международного санитарного протокола матчей под эгидой ФИФА.

Дисциплинарный комитет также решил, что матч должен быть переигран в дату и месте, которые будут определены ФИФА.