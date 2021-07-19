ФИФА дисквалифицировал трех российских футболистов за допинг

Союз европейский футбольных ассоциаций (ФИФА) дисквалифицировал россиян Ивана Князева (пермская "Звезда"), Дарью Мещерякова (выступала за женскую сборную U17) и Владимира Обухова («Ростов») за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса

Союз европейский футбольных ассоциаций (ФИФА) дисквалифицировал россиян Ивана Князева (пермская "Звезда"), Дарью Мещерякову (выступала за женскую сборную U17) и Владимира Обухова ("Ростов") за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса организации.

Как передает Report, отмечается, что в 2013 году допинг-тесты футболистов были изучены Московской антидопинговой лабораторией. Они были первоначально зарегистрированы как "отрицательные" в системе антидопингового администрирования и управления Всемирного антидопингового агентства (WADA).

ФИФА провел расследование, которое привело к неопровержимым доказательства того, что игроки принимали допинг. Также в расследовании принимало участие WADA.

Князев и Обухов принимали метандиенон, а Мещерякова - фуросемид.

Князев и Мещерякова дисквалифицированы на два года. Обухов, который сотрудничал со следствием и признал свою вину, получил шестимесячную дисквалификацию.