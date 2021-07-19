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ФИФА дисквалифицировал трех российских футболистов за допинг

ФИФА дисквалифицировал трех российских футболистов за допинг Союз европейский футбольных ассоциаций (ФИФА) дисквалифицировал россиян Ивана Князева (пермская "Звезда"), Дарью Мещерякова (выступала за женскую сборную U17) и Владимира Обухова («Ростов») за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса
Футбол
19 июля 2021 г. 20:55
ФИФА дисквалифицировал трех российских футболистов за допинг

Союз европейский футбольных ассоциаций (ФИФА) дисквалифицировал россиян Ивана Князева (пермская "Звезда"), Дарью Мещерякову (выступала за женскую сборную U17) и Владимира Обухова ("Ростов") за нарушение антидопингового регламента и дисциплинарного кодекса организации.

Как передает Report, отмечается, что в 2013 году допинг-тесты футболистов были изучены Московской антидопинговой лабораторией. Они были первоначально зарегистрированы как "отрицательные" в системе антидопингового администрирования и управления Всемирного антидопингового агентства (WADA).

ФИФА провел расследование, которое привело к неопровержимым доказательства того, что игроки принимали допинг. Также в расследовании принимало участие WADA.

Князев и Обухов принимали метандиенон, а Мещерякова - фуросемид.

Князев и Мещерякова дисквалифицированы на два года. Обухов, который сотрудничал со следствием и признал свою вину, получил шестимесячную дисквалификацию.

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