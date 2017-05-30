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    ФИФА дала согласие на игру Ричарда Алмейры в сборной Азербайджана

    Положительный ответ руководства АФФА на данный вопрос доведен до сведения главного тренера сборной

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Соответствующий комитет ФИФА рассмотрел обращение АФФА о выступлении игрока "Карабаха" Ричарда Алмейры в сборной страны. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, решение вопроса в соответствии с правилами передано в полномочия АФФА.

    Положительный ответ руководства АФФА на данный вопрос доведен до сведения главного тренера сборной.

    Отметим, что сейчас Ричард Алмейра находится в Австрии на тренировочных сборах сборной Азербайджана. Бразилец может выйти на поле 10 июня в матче против Северной Ирландии в рамках отборочного тура ЧМ-2018.

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