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ФИФА аннулировала желтые карточки игроков перед стыками отбора ЧМ-2022

ФИФА аннулировала желтые карточки игроков перед стыками отбора ЧМ-2022 ФИФА аннулировала желтые карточки игроков, которые будут участвовать в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Футбол
18 января 2022 г. 03:56
ФИФА аннулировала желтые карточки игроков перед стыками отбора ЧМ-2022

ФИФА аннулировала желтые карточки игроков, которые будут участвовать в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

По информации источника, в общей сложности были аннулированы желтые карточки 107 футболистов.

Таким образом, игроки, которые получат предупреждения в полуфинальных встречах стыкового турнира, смогут принять участие в финалах в случае победы их сборных.

При этом футболисты, которые получили две желтые карточки в играх группового этапа, будут дисквалифицированы на полуфинальные матчи стыков.

Напомним, что полуфинальные стыковые встречи отбора ЧМ-2022 состоятся 24 марта.

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