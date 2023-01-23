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Фернанду Сантуш станет главным тренером сборной Польши

Фернанду Сантуш станет главным тренером сборной Польши 68-летний португальский специалист Фернанду Сантуш станет главным тренером сборной Польши. Как передает Report, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Футбол
23 января 2023 г. 18:15
Фернанду Сантуш станет главным тренером сборной Польши

68-летний португальский специалист Фернанду Сантуш станет главным тренером сборной Польши. Как передает Report, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Контракт с ним будет заключен до 2026 года. Стороны обсуждают финальные детали сделки.

На чемпионате мира-2022 Португалия дошла до 1/4 финала, где проиграла Марокко (0:1).

Контракт Сантуша был рассчитан до 2024 года, но стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Он возглавлял команду с 2014 года. Вместе со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы-2016 и Лигу наций сезона-2018/19.

Бывший главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич покинул свой пост 31 декабря 2022 года.

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