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Назван главный тренер сборной Азербайджана по футболу

Назван главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш стал главным тренером сборной Азербайджана.
Футбол
12 июня 2024 г. 11:42
Назван главный тренер сборной Азербайджана по футболу

Фернанду Сантуш стал главным тренером сборной Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Данное решение принято на заседании АФФА в онлайн-формате.

В ходе обсуждений была отмечена необходимость формирования сильной, конкурентоспособной сборной, а также развития детского футбола в нашей стране.

"В связи с этим, учитывая богатый опыт Фернанду Сантуша как одного из признанных мировых футбольных специалистов, успехи, достигнутые в период его профессиональной деятельности, было принято решение о назначении его тренером сборной Азербайджана по футболу", - сообщили в АФФА.

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Версия на азербайджанском языке Fernandu Santuş Azərbaycan millisinin baş məşqçisi olub

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