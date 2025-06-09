Фернанду Сантуш: Сборной Азербайджана нужна победа

16:24

Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш выразил надежду, что высокая мотивация положительно повлияет на футболистов во встрече против Венгрии.

Как сообщает Report, об этом Сантуш сказал на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча против Венгрии.

70-летний специалист отметил, что завтра предстоит сложный матч:

"Венгрия - команда, состоящая из хороших футболистов. Перед каждым матчем мы анализируем всех наших соперников. Мы также хорошо проанализировали Венгрию. Мы знаем, как они играют в защите и нападении. У моих футболистов хорошая мотивация, и я верю, что это положительно повлияет на команду. Сборной Азербайджана нужна победа. Верю, что завтра мы станем свидетелями интересного матча".

Отметим, что матч Азербайджан - Венгрия пройдет на арене "Liv Bona Dea Arena", матч начнется в 20:00.