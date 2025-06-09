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Фернанду Сантуш: Сборной Азербайджана нужна победа

Фернанду Сантуш: Сборной Азербайджана нужна победа 16:24
Футбол
9 июня 2025 г. 16:41
Фернанду Сантуш: Сборной Азербайджана нужна победа

Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш выразил надежду, что высокая мотивация положительно повлияет на футболистов во встрече против Венгрии.

Как сообщает Report, об этом Сантуш сказал на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча против Венгрии.

70-летний специалист отметил, что завтра предстоит сложный матч:

"Венгрия - команда, состоящая из хороших футболистов. Перед каждым матчем мы анализируем всех наших соперников. Мы также хорошо проанализировали Венгрию. Мы знаем, как они играют в защите и нападении. У моих футболистов хорошая мотивация, и я верю, что это положительно повлияет на команду. Сборной Азербайджана нужна победа. Верю, что завтра мы станем свидетелями интересного матча".

Отметим, что матч Азербайджан - Венгрия пройдет на арене "Liv Bona Dea Arena", матч начнется в 20:00.

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Версия на азербайджанском языке Fernandu Santuş: "İnanıram ki, yüksək motivasiya futbolçulara müsbət mənada təsir göstərəcək"

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