Фернанду Сантуш: Роналду нет смысла ехать в Азербайджан

Мы уже приняли решение насчет того, поедет ли Криштиану Роналду с нами.

Мы уже приняли решение насчет того, поедет ли Криштиану Роналду с нами.

Как передает Report, об этом тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сказал после отборочной игры к Чемпионату мира по футболу 2022 года, в которой его подопечные со счетом 2:1 одолели команду Ирландии.

67-летний специалист прокомментировал ситуацию с 36-летним форвардом, дисквалифицированным из-за второй желтой карточки: "У нас 24-25 игроков. Роналду не поедет в Азербайджан. Это бессмысленно. Нас ждет 3-часовая поездка в Венгрию на товарищеский матч с Катаром, после встречи за 3,5 часа мы доберемся до Азербайджана".

Отметим, что сборная Португалии 4 сентября проведет товарищеский матч с командой Катара, а 7 сентября станет гостем сборной Азербайджана. Роналду пропустит игру со сборной Азербайджана из-за дисквалификации после второй желтой карточки.