Фернанду Сантуш прокомментировал итоги жеребьевки отбора на ЧМ-2026

17-00

Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш заявил, что тренерский штаб сейчас основное внимание уделит изучению соперников в отборочном этапе чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает Report, специалист отметил, что по итогам жеребьевки определены соперники сборной Азербайджана в группе, и теперь необходимо сосредоточиться на подготовке к матчам.

"Жеребьевка состоялась и важно, как можно, лучше изучить соперников. После плей-офф Лиги наций станет известно, с кем мы будем играть - с Францией или Хорватией. Другие команды в нашей группе - Украина и Исландия. Сейчас главное - подготовить нашу сборную к этим матчам. В марте и июне [2025 года] у нас не будет официальных игр. Поэтому будет время провести товарищеские встречи и подойти к матчам в группе в полной готовности", - сказал Сантуш.

Отметим, что сборная Азербайджана попала в группу D, где помимо победителя пары Франция - Хорватия, ее соперниками станут Украина и Исландия. Матчи в группе стартуют в сентябре 2025 года.