Фернанду Сантуш: Наша цель - завоевать путевку на чемпионат Европы 2028 года

Участие в турнирах таких команд, как Грузия, будет мотивировать нас. Наша цель - завоевать путевку на чемпионат Европы 2028 года.

Участие в турнирах таких команд, как Грузия, будет мотивировать нас. Наша цель - завоевать путевку на чемпионат Европы 2028 года.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции новый главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш.

69-летний специалист заявил, что для этого имеются все условия: "Успех не падает с неба. Доверие народа также имеет большое значение. Надеюсь, у нас все получится. Для реализации этой цели я вместе с семьей перееду жить в Азербайджан".

Сантуш сказал, что он достаточно мотивирован: "Главная наша цель - победить. Для этого нужно продемонстрировать хорошую игру. Я посмотрел последние два матча сборной. Нам надо забивать голы и в то же время защищать свои ворота. Нам понадобится поддержка фанатов".

Отметим, что Фернанду Сантуш намерен добиться успешного выступления сборной в отборочном этапе ЕВРО-2028.