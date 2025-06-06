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Фернанду Сантуш: Игроки хорошо проявили себя на учебно-тренировочном сборе

Фернанду Сантуш: Игроки хорошо проявили себя на учебно-тренировочном сборе Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш отметил, что игроки проявили себя с лучшей стороны в ходе учебно-тренировочного сбора.
Футбол
6 июня 2025 г. 20:30
Фернанду Сантуш: Игроки хорошо проявили себя на учебно-тренировочном сборе

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш отметил, что игроки проявили себя с лучшей стороны в ходе учебно-тренировочного сбора.

Как сообщает Report, об этом он заявил на пресс-конференции накануне товарищеского матча против Латвии.

"Футболисты хорошо поработали на тренировках, они понимают, чего я от них ожидаю в игре. После финала Кубка к команде присоединились игроки "Карабаха" и "Сабаха". Все сосредоточены на завтрашнем матче", - отметил португальский специалист.

По его словам, матч с Латвией будет непростым: "Ожидается сложная игра. Обе команды будут стремиться к победе. У Латвии качественный состав, мы подробно проанализировали соперника. Все наши футболисты настроены и мотивированы".

Матч Латвия-Азербайджан пройдет 7 июня на стадионе Skonto в Риге. Начало встречи - в 17:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Fernandu Santuş: "Futbolçular təlim-məşq toplanışında özlərini yaxşı tərəfdən göstəriblər"

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