Фернанду Сантуш: Целью сборной Азербайджана станет победа в контрольных матчах

Целью сборной Азербайджана по футболу станет победа в контрольных матчах.
Как сообщает Report, об этом сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш.
Он отметил, что не смог пригласить некоторых игроков из-за травм: "Рамиль Шейдаев и Озан Джан Кёкчю также были приглашены на предыдущие сборы. Однако в последнее время они не демонстрировали высоких результатов, в связи с чем не были приглашены. В будущем у них может быть шанс".
Отметим, что национальная команда под руководством португальского специалиста 7 июня встретится в гостях с Латвией, а через три дня в Баку - с Венгрией.