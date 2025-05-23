Фернанду Сантуш: Целью сборной Азербайджана станет победа в контрольных матчах

Целью сборной Азербайджана по футболу станет победа в контрольных матчах.

Целью сборной Азербайджана по футболу станет победа в контрольных матчах.

Как сообщает Report, об этом сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш.

Он отметил, что не смог пригласить некоторых игроков из-за травм: "Рамиль Шейдаев и Озан Джан Кёкчю также были приглашены на предыдущие сборы. Однако в последнее время они не демонстрировали высоких результатов, в связи с чем не были приглашены. В будущем у них может быть шанс".

Отметим, что национальная команда под руководством португальского специалиста 7 июня встретится в гостях с Латвией, а через три дня в Баку - с Венгрией.