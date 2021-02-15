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Фернандо Торрес прервал свою тренерскую работу в "Атлетико"

Фернандо Торрес прервал свою тренерскую работу в "Атлетико" Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес покинул тренерскую должность во второй команде мадридского "Атлетико"
Футбол
15 февраля 2021 г. 03:18
Фернандо Торрес прервал свою тренерскую работу в Атлетико

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес покинул тренерскую должность во второй команде мадридского "Атлетико".

Как передает Report, об этом информирует AS.

Торрес приступил к тренерской работе в дубле "матрасников" в середине января 2021 года. Он занимал должность помощника главного тренера. Однако на этой неделе Фернандо вынужденно покинул свой пост. 36-летний испанец сообщил, что причина его ухода сугубо личная, она никак не связана со взаимоотношениями с руководством клуба.

При этом не исключено, что уже в марте Торрес возобновит тренерскую работу.

Во времена своей игровой карьеры Фернандо выступал за "Атлетико", "Ливерпуль", "Челси", "Милан" и японский "Саган Тосу". В июне 2019 года Торрес официально объявил о завершении карьеры футболиста.

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Версия на азербайджанском языке Torres "Atletiko"nun məşqçi postunu tərk etdi

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