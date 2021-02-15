Фернандо Торрес прервал свою тренерскую работу в "Атлетико"

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес покинул тренерскую должность во второй команде мадридского "Атлетико"

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес покинул тренерскую должность во второй команде мадридского "Атлетико".

Как передает Report, об этом информирует AS .

Торрес приступил к тренерской работе в дубле "матрасников" в середине января 2021 года. Он занимал должность помощника главного тренера. Однако на этой неделе Фернандо вынужденно покинул свой пост. 36-летний испанец сообщил, что причина его ухода сугубо личная, она никак не связана со взаимоотношениями с руководством клуба.

При этом не исключено, что уже в марте Торрес возобновит тренерскую работу.

Во времена своей игровой карьеры Фернандо выступал за "Атлетико", "Ливерпуль", "Челси", "Милан" и японский "Саган Тосу". В июне 2019 года Торрес официально объявил о завершении карьеры футболиста.