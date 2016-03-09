​Фернандо Алонсо: Мне бы очень хотелось видеть Арду в "Реал Мадриде"

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Находящийся в Баку пилот "Формулы-1" Фернандо Алонсо рассказал о футболисте испанского клуба "Барселона" Арде Туран.

Как сообщает Report, в интервью турецким журналистам двукратный чемпион мира из Испании похвалил 29-летнего полузащитника.

Он отметил, что Арда является талантливым игроком, именно поэтому произвели его трансфер в "Барселону": "После его прихода в команду каталонская команда побеждала во всех играх. Все испанцы знают, насколько он талантлив. Я желаю Арде всего самого наилучшего".

Являющемуся болельщиком "Реал Мадрида" Алонсо хочется видеть Арду Туран в "королевском клубе": "Барселона является не самой лучшей командой, однако Арда играет в ней. Мне бы очень хотелось видеть его в своей команде. Однако, к этому выбору нужно отнестись с уважением".

Отметим, что Фернандо Алонсо является одним из официальных послов предстоящего 17-19 июня в Баку Европейского Гран-при по "Формуле-1".