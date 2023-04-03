Фергюсон получит медаль за победу в Кубке обладателей кубков УЕФА спустя 40 лет

Бывший тренер английского "Манчестер Юнайтед" и шотландского "Абердина" Алекс Фергюсон получит медаль за победу в Кубке обладателей кубков УЕФА - 1982/1983.

Бывший тренер английского "Манчестер Юнайтед" и шотландского "Абердина" Алекс Фергюсон получит медаль за победу в Кубке обладателей кубков УЕФА - 1982/1983.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.

Шотландский "Абердин" под руководством Фергюсона обыграл мадридский "Реал" в финале Кубка обладателей кубков 1983 года. Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а в дополнительное время Джон Хьюитт принес шотландскому клубу победу. Медали за победу в турнире вручили 11 игрокам стартового состава, а также пятерым запасным. Но в честь 40-летия того матча УЕФА приняла решение наградить наставника "Абердина". Также медаль получат ассистент Ферюсона Арчи Нокс и полузащитник Дуги Белл, пропустивший финал из-за травмы.

Всего за карьеру Фергюсон выиграл 49 трофеев в качестве тренера.