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Фергюсон получит медаль за победу в Кубке обладателей кубков УЕФА спустя 40 лет

Фергюсон получит медаль за победу в Кубке обладателей кубков УЕФА спустя 40 лет Бывший тренер английского "Манчестер Юнайтед" и шотландского "Абердина" Алекс Фергюсон получит медаль за победу в Кубке обладателей кубков УЕФА - 1982/1983.
Футбол
3 апреля 2023 г. 20:38
Фергюсон получит медаль за победу в Кубке обладателей кубков УЕФА спустя 40 лет

Бывший тренер английского "Манчестер Юнайтед" и шотландского "Абердина" Алекс Фергюсон получит медаль за победу в Кубке обладателей кубков УЕФА - 1982/1983.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.

Шотландский "Абердин" под руководством Фергюсона обыграл мадридский "Реал" в финале Кубка обладателей кубков 1983 года. Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а в дополнительное время Джон Хьюитт принес шотландскому клубу победу. Медали за победу в турнире вручили 11 игрокам стартового состава, а также пятерым запасным. Но в честь 40-летия того матча УЕФА приняла решение наградить наставника "Абердина". Также медаль получат ассистент Ферюсона Арчи Нокс и полузащитник Дуги Белл, пропустивший финал из-за травмы.

Всего за карьеру Фергюсон выиграл 49 трофеев в качестве тренера.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Aleks Ferqyusona 40 ildən sonra medal verəcək

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