"Фенербахче" заинтересован в приглашении Йоахима Лёва

Турецкий клуб "Фенербахче" начал переговоры с бывшим главным тренером сборной Германии Йоахимом Лёвом.

Турецкий клуб "Фенербахче" начал переговоры с бывшим главным тренером сборной Германии Йоахимом Лёвом.

Как сообщает Report, об этом заявил итальянский журналист Никколо Скира. Он сказал, что 61-летнему специалисту предложили контракт до 2024 года. Другая сторона пока не ответила на предложение.

Следует отметить, что Йоахим Лев был главным тренером "Фенербахче" в 1998–1999 годах.

Известный специалист с 2006 по 2021 годы руководил сборной Германии, с которой в 2014 году стал чемпионом мира.

Напомним, что представитель Турции недавно уволил португальца Витора Перейру.