О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Фенербахче" заинтересован в приглашении Йоахима Лёва

"Фенербахче" заинтересован в приглашении Йоахима Лёва Турецкий клуб "Фенербахче" начал переговоры с бывшим главным тренером сборной Германии Йоахимом Лёвом.
Футбол
25 декабря 2021 г. 01:21
Фенербахче заинтересован в приглашении Йоахима Лёва
Йоахим Лёв

Турецкий клуб "Фенербахче" начал переговоры с бывшим главным тренером сборной Германии Йоахимом Лёвом.

Как сообщает Report, об этом заявил итальянский журналист Никколо Скира. Он сказал, что 61-летнему специалисту предложили контракт до 2024 года. Другая сторона пока не ответила на предложение.

Следует отметить, что Йоахим Лев был главным тренером "Фенербахче" в 1998–1999 годах.

Известный специалист с 2006 по 2021 годы руководил сборной Германии, с которой в 2014 году стал чемпионом мира.

Напомним, что представитель Турции недавно уволил португальца Витора Перейру.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Fənərbağça" keçmiş baş məşqçisi ilə danışıqlara başlayıb

Другие новости из категории

Левандовски признан игроком года по версии The Guardian
Левандовски признан игроком года по версии The Guardian
24 декабря 2021 г. 23:00
Рыночная стоимость Роналду снизилась на 10 млн евро
Рыночная стоимость Роналду снизилась на 10 млн евро
24 декабря 2021 г. 20:23
Место проведения матча Карабах - Марсель может измениться
Место проведения матча "Карабах" - "Марсель" может измениться
24 декабря 2021 г. 14:29
Футбольный клуб Милан проведет тренировки в режиме онлайн
Футбольный клуб "Милан" проведет тренировки в режиме онлайн
24 декабря 2021 г. 10:07
Пеле выписан из больницы
Пеле выписан из больницы
24 декабря 2021 г. 09:25
Арсенал предложил Барселоне обменять Обамеянга на Коутиньо
"Арсенал" предложил "Барселоне" обменять Обамеянга на Коутиньо
24 декабря 2021 г. 01:14
Интер объявил о продлении контракта с защитником Федерико Димарко
"Интер" объявил о продлении контракта с защитником Федерико Димарко
23 декабря 2021 г. 23:12
Президент УЕФА: Крах Суперлиги стал самой значимой победой в 2021 году
Президент УЕФА: Крах Суперлиги стал самой значимой победой в 2021 году
23 декабря 2021 г. 22:12
Футбольные фанаты устроили кровавую драку в Лондоне
Футбольные фанаты устроили кровавую драку в Лондоне
23 декабря 2021 г. 19:41
Шафаг Гусейнли: Зарегистрированы нарушения антидопинговых правил в футболе
Шафаг Гусейнли: Зарегистрированы нарушения антидопинговых правил в футболе
23 декабря 2021 г. 11:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi