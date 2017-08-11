"Фенербахче" взял в аренду бразильского футболиста "Зенита"

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Фенербахче" взял в аренду играющего в российском "Зените" Жулиано Виктора де Паула.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт стамбульского клуба, уже приступили к переговорам по этому поводу.

Сегодня в 19:30 по бакинскому времени 27-летний бразильский полузащитник прибудет в Стамбул и пройдет медобследование.

Отметим, что в прошлом сезоне Жулиано вышел на 30 матчей в составе "Зенита" и забил 8 голов.