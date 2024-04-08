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"Фенербахче" выступил с заявлением после срыва матча за Суперкубок Турции

"Фенербахче" выступил с заявлением после срыва матча за Суперкубок Турции Пресс-служба "Фенербахче" выступила с заявлением после срыва матча за Суперкубок Турции с «Галатасараем».
Футбол
8 апреля 2024 г. 04:17
Фенербахче выступил с заявлением после срыва матча за Суперкубок Турции

Пресс-служба "Фенербахче" выступила с заявлением после срыва матча за Суперкубок Турции с «Галатасараем».

Как передает Report, об этом говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

"Сегодня, когда мы выходим на поле не ради победы, а для того, чтобы отстоять правду, мы хотим подчеркнуть следующее: на протяжении всей нашей 117-летней истории мы служим турецкому спорту не только в футболе, но и во всех видах спорта, которые представляем. В нашем музее хранятся тысячи трофеев, заработанных потом и трудом.

Мы разделяем национальные ценности своей страны вместе с 30 миллионами наших поклонников. Как крупнейший спортивный клуб в мире мы продолжим настаивать на своём сегодня и завтра, так же как и вчера", – говорится в заявлении.

Напомним, что 7 апреля состоялся матч за Суперкубок Турции, в котором встречались "Фенербахче" и "Галатасарай". Уже на первой минуте Мауро Икарди вывел "Галатасарай" вперед. После этого гола футболисты "Фенербахче" бойкотировали игру и покинули поле. Таким образом, "Фенербахче" было присуждено техническое поражение. "Галатасарай" стал обладателем Суперкубка Турции по футболу.

Ранее сообщалось, что турецкий "Фенербахче" может сменить чемпионат из-за нападения фанатов "Трабзонспора" на игроков команды в матче 30-го тура внутреннего первенства.

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Версия на азербайджанском языке "Fənərbaxça" Türkiyə Superkuboku oyununun yarımçıq qalmasından sonra açıqlama yayıb

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