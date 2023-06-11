"Фенербахче" стал 7-кратным обладателем Кубка Турции

Завершился финал Кубка Турции, в котором встречались "Фенербахче" и "Истанбул Башакшехир".
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Героем финала стал Миши Батшуайи, оформивший дубль. Первый гол бельгийский нападающий провёл уже на первой минуте матча с передачи 18-летнего Арды Гюлера. На исходе получаса игры Батшуайи удвоил преимущество "канареек". Во втором тайме голов соперники не забивали.
Таким образом, "Фенербахче" под руководством португальского специалиста Жорже Жезуза завоевал седьмой в истории Кубок Турции и взял первый трофей с 2014 года, когда "канарейки" праздновали последний чемпионский титул.
В чемпионате Турции "Фенербахче" занял второе место, проиграв "Галатасараю" 8 очков.