О нас

"Фенербахче" стал 7-кратным обладателем Кубка Турции

"Фенербахче" стал 7-кратным обладателем Кубка Турции Завершился финал Кубка Турции, в котором встречались "Фенербахче" и "Истанбул Башакшехир".
Футбол
11 июня 2023 г. 23:58
Фенербахче стал 7-кратным обладателем Кубка Турции

Завершился финал Кубка Турции, в котором встречались "Фенербахче" и "Истанбул Башакшехир".

Как передает Report, игра прошла на стадионе "Гёзтепе" в Измире и завершилась победой первых со счётом 2:0.

Героем финала стал Миши Батшуайи, оформивший дубль. Первый гол бельгийский нападающий провёл уже на первой минуте матча с передачи 18-летнего Арды Гюлера. На исходе получаса игры Батшуайи удвоил преимущество "канареек". Во втором тайме голов соперники не забивали.

Таким образом, "Фенербахче" под руководством португальского специалиста Жорже Жезуза завоевал седьмой в истории Кубок Турции и взял первый трофей с 2014 года, когда "канарейки" праздновали последний чемпионский титул.

В чемпионате Турции "Фенербахче" занял второе место, проиграв "Галатасараю" 8 очков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Fənərbağça" Türkiyə kubokunun 7 qat qalibi olub

Экслюзивные новости

Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
8 июня 2023 г. 09:37
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
7 июня 2023 г. 14:14
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
7 июня 2023 г. 12:42
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
6 июня 2023 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi