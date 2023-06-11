"Фенербахче" стал 7-кратным обладателем Кубка Турции

Завершился финал Кубка Турции, в котором встречались "Фенербахче" и "Истанбул Башакшехир".

Завершился финал Кубка Турции, в котором встречались "Фенербахче" и "Истанбул Башакшехир".

Как передает Report , игра прошла на стадионе "Гёзтепе" в Измире и завершилась победой первых со счётом 2:0.

Героем финала стал Миши Батшуайи, оформивший дубль. Первый гол бельгийский нападающий провёл уже на первой минуте матча с передачи 18-летнего Арды Гюлера. На исходе получаса игры Батшуайи удвоил преимущество "канареек". Во втором тайме голов соперники не забивали.

Таким образом, "Фенербахче" под руководством португальского специалиста Жорже Жезуза завоевал седьмой в истории Кубок Турции и взял первый трофей с 2014 года, когда "канарейки" праздновали последний чемпионский титул.

В чемпионате Турции "Фенербахче" занял второе место, проиграв "Галатасараю" 8 очков.