"Фенербахче" расстался с главным тренером

Турецкий клуб "Фенербахче" объявил о расторжении контракта с главным тренером Витором Перейрой.

Турецкий клуб "Фенербахче" объявил о расторжении контракта с главным тренером Витором Перейрой.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Перейра работал в этом турецком клубе уже второй раз. Первый случай пришелся на 2015 год. Тогда португалец руководил командой на протяжении 61 матча, набирая в среднем по 2,07 очков за игру.

Во второй раз специалист руководил с лета 2021 года. В этом случае он проработал гораздо меньше времени. На его счету всего 25 игр, в которых он одержал 11 побед, 7 раз сыграл вничью и столько же раз его команда проиграла.

"Фенербахче" занимает пятую строчку в чемпионате Турции, набрав 28 очков после 17 сыгранных матчей.