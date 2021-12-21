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"Фенербахче" расстался с главным тренером

"Фенербахче" расстался с главным тренером Турецкий клуб "Фенербахче" объявил о расторжении контракта с главным тренером Витором Перейрой.
Футбол
21 декабря 2021 г. 06:47
Фенербахче расстался с главным тренером
Витор Перейро

Турецкий клуб "Фенербахче" объявил о расторжении контракта с главным тренером Витором Перейрой.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Перейра работал в этом турецком клубе уже второй раз. Первый случай пришелся на 2015 год. Тогда португалец руководил командой на протяжении 61 матча, набирая в среднем по 2,07 очков за игру.

Во второй раз специалист руководил с лета 2021 года. В этом случае он проработал гораздо меньше времени. На его счету всего 25 игр, в которых он одержал 11 побед, 7 раз сыграл вничью и столько же раз его команда проиграла.

"Фенербахче" занимает пятую строчку в чемпионате Турции, набрав 28 очков после 17 сыгранных матчей.

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Версия на азербайджанском языке "Fənərbağça" baş məşqçisi ilə vidalaşıb

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