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    "Фенербахче" расстался с футболистом Робином ван Перси

    Контракт с 35-летним нападающим расторгнут по обоюдному согласию

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Фенербахче" расстался с футболистом Робином ван Перси.

    Как сообщает Report со ссылкой на Fanatik, контракт с 35-летним нападающим расторгнут по обоюдному согласию.

    Голландский форвард продолжит карьеру на родине, в клубе "Фейеноорд".

    Отметим, что в 2015 году Робин ван Перси перешел из английского "Манчестер Юнайтеда" в "Фенербахче". На 87 матчах в составе стамбульской команды он забил 36 мячей. В 2004-2012 годах воспитанник "Фейеноорда" надевал форму лондонского "Арсенала". 

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