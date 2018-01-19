Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Фенербахче" расстался с футболистом Робином ван Перси.

Как сообщает Report со ссылкой на Fanatik, контракт с 35-летним нападающим расторгнут по обоюдному согласию.

Голландский форвард продолжит карьеру на родине, в клубе "Фейеноорд".

Отметим, что в 2015 году Робин ван Перси перешел из английского "Манчестер Юнайтеда" в "Фенербахче". На 87 матчах в составе стамбульской команды он забил 36 мячей. В 2004-2012 годах воспитанник "Фейеноорда" надевал форму лондонского "Арсенала".