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    "Фенербахче" продал футболиста греческому клубу

    Эммануэль Эменике продолжит карьеру в Олимпиакос

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Футболист турецкого клуба "Фенербахче" Эммануэль Эменике продолжит карьеру в Греции. 

    Как передает Report со ссылкой на pulsen.ng, 30-летний нигерийский нападающий договорился с "Олимпиакос".

    Отправившийся сегодня в Грецию Э.Эменике подпишет контракт после медосмотра. Хотя информации о деталях договора нет, сообщается, что "Олимпиакос" выплатил "Фенербахче" за трансфер футболиста 2 млн евро.

    Отметим, что Э.Эменике в последнем сезоне выступал на основе аренды за британский "Вест Хэм", а также защищал честь московского "Спартака".

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