"Фенербахче" продал футболиста греческому клубу

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Футболист турецкого клуба "Фенербахче" Эммануэль Эменике продолжит карьеру в Греции.

Как передает Report со ссылкой на pulsen.ng, 30-летний нигерийский нападающий договорился с "Олимпиакос".

Отправившийся сегодня в Грецию Э.Эменике подпишет контракт после медосмотра. Хотя информации о деталях договора нет, сообщается, что "Олимпиакос" выплатил "Фенербахче" за трансфер футболиста 2 млн евро.

Отметим, что Э.Эменике в последнем сезоне выступал на основе аренды за британский "Вест Хэм", а также защищал честь московского "Спартака".