"Фенербахче" потерял очки в матче 17-го тура Суперлиги Турции по футболу

Стамбульский "Фенербахче" потерял очки в матче 17-го тура Суперлиги Турции по футболу.

Стамбульский "Фенербахче" потерял очки в матче 17-го тура Суперлиги Турции по футболу.

Как сообщает Report , стамбульцы сыграла вничью со счетом 1:1 в гостевом матче с "Эюпспором".

Счет в матче был открыт на 26-й минуте, отличился игрок хозяев Ахмет Кутуджу. Однако уже на 45+4-й минуте Юссеф Эн-Несери успел забить ответный гол своей команды, на большее у гостей сил не хватило.

"Фенербахче" с 36 очками занимает второе место после лидера "Галатасарая", у которого 41 очко. Тройку лидеров замыкает "Самсунспор" с 29 очками.

Отметим, что "Галатасарай" 22 декабря в рамках 17-го тура сыграет в гостях с "Кайсериспором".