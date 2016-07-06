"Фенербахче" подписал контракт с футболистом сборной России

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" подписал контракт с полузащитником сборной России Романом Нойштедтером.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба команды.

30 июня у Нойштедтера истек контракт с немецким клубом "Шальке". Продлевать соглашение стороны не стали.

Полузащитник гордится тем, что стал игроком "Фенербахче". Об этом он заявил в интервью пресс-службе турецкой команды.

"Я горд стать игроком "Фенербахче", - сказал Нойштедтер. - Я пришел в клуб с большими традициями и огромной армией болельщиков. Другие турецкие команды также выходили на меня, однако как только я узнал об интересе "Фенербахче", решил перейти именно в этот клуб".

Нойштедтер выступал за "Шальке" с 2012 года. Также в своей карьере он играл за немецкие "Майнц" и "Боруссию" из Менхенгладбаха. В минувшем сезоне чемпионата Германии провел 30 матчей.