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"Фенербахче" начал сбор средств для покупки Озила

"Фенербахче" начал сбор средств для покупки Озила Стамбульский "Фенербахче" попросил финансовой помощи у болельщиков для подписания контракта с полузащитником Месутом Озилом
Футбол
24 января 2021 г. 16:55
Фенербахче начал сбор средств для покупки Озила
Месут Озил

Стамбульский "Фенербахче" попросил финансовой помощи у болельщиков для подписания контракта с полузащитником Месутом Озилом.

Как передает Report, ожидается, что к 2024 году 32-летний Озил заработает в турецком клубе более 15 млн евро.

Отмечается, что это довольно большие деньги для клуба, у которого задолженность превышает 520 млн евро. Поэтому президент "Фенербахче" Али Коч просит болельщиков о помощи.

"Просьба к нашим фанатам. Пожалуйста, продолжайте поддерживать нас, мы также зависим от вашей финансовой поддержки. В день подписания попрошу побить рекорд с помощью СМС. Может быть, наберётся 300 тысяч, 500 тысяч или даже миллион текстовых сообщений. Эта поддержка пойдёт нам на пользу", - заявил Коч.

Одно сообщение стоит 20 турецких лир (около 2,20 евро). Клуб таким образом рассчитывает выручить до 2 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке "Fənərbağça" Özilin transferi üçün pul toplamağa başladı

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