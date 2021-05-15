"Фенербахче" может возглавить тренер сборной Германии

Руководство "Фенербахче" работает над тем, чтобы пригласить немецкого специалиста Йоахима Лёва на пост главного тренера клуба.
Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.
Напомним, что в марте руководство "Фенербахче" отправило в отставку наставника команды Эрола Булута. Временно исполняющим обязанности главного тренера турецкого клуба был назначен Эмре Березоглу.
Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством "бундестим" выступила на шести крупных турнирах и сумела в 2014 году стать чемпионом мира. Также немецкая сборная становилась серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата Европы и бронзовым призёром мундиаля. В 2017 году команда выиграла Кубок конфедераций.
"Фенербахче" (79) перед последним туром чемпионата Турции занимает третье место, отставая на два очка от двух других стамбульских грандов — "Бешикташа" и "Галатасарая".