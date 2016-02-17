"Фенербахче"-"Локомотив": 2-0 - ВИДЕО

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Футболисты российского "Локомотива" проиграли турецкому "Фенербахче" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счетом 2:0. Дубль на счету Жосефа Соузы (18-я и 72-я минуты). Об этом информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Прошедшая игра стала головной болью для турецкой полиции. Поспособствовал этому октябрьский матч группового раунда турнира между стамбульским "Бешикташем" и "Локомотивом", который отметился потасовкой болельщиков двух команд и конфликтом гостевых фанатов с полицией. К тому же перед той встречей неизвестные напали на фанатов "Локомотива" в центре Стамбула, в результате чего один из болельщиков получил ножевое ранение.

На этот раз органам правопорядка практически удалось избежать эксцессов до матча. Лишь за два часа до встречи случился небольшой инцидент - на подъезде к стадиону фанаты хозяев попытались закидать автобус с болельщиками железнодорожников, однако полиция быстро предотвратила акцию, вскоре задержав троих хулиганов. В результате поклонники "Локомотива" успешно и без травм доехали до арены.