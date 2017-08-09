"Фенербахче" договорился с Роберто Солдадо

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В последние два сезона турецкий клуб "Фенербахче" достиг договоренности с Роберто Солдадо, защищавшим честь испанской команды "Вильярреал".

Как сообщает Report со ссылкой на Fanatik, сегодня или завтра ожидается приезд в Стамбул 32-летнего центрального нападающего для заключения договора.

Отметим, что Роберто Солдадо провел в составе сборной Испании 12 игр и забил 7 голов. Игрок является воспитанником "Реал Мадрида". За свою карьеру он выступал за испанские клубы "Осасуна", "Хетафе" и "Валенсия", а в Англии - за "Тоттенхем".