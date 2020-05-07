Феллаини и Витцель спасли свою бывшую команду от банкротства

Клуб элитного дивизиона Бельгии "Стандард" успешно подал апелляцию на решение футбольных властей страны о лишении профессионального статуса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, у клуба возникли финансовые проблемы, но ему помогли бывшие игроки команды Маруан Феллаини и Аксель Витсель.

Феллаини, который выступает в Китае, одолжил руководству 3 миллиона евро, а Витсель, играющий за немецкую "Боруссию Дортмунд", привел спонсоров, которые выкупили права на название стадиона.

"Стандард" объявил об успешной апелляции и сохранении профессионального статуса.