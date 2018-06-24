 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Фелипе Балой: “Здорово забить первый гол Панамы в чемпионатах мира”

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Мы играли против лучших игроков мира.

    Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил автор первого мяча сборной Панамы на чемпионатах мира Фелипе Балой.

    По его словам, быть первым - это история и хорошее достижение.

    "Там была хорошая передача от Рикадо Авилы. Наш тренер говорил, что нам нужно учиться, и он имел в виду именно это. Мы играем с топ-командами, с отличными игроками», – сказал защитник сборной Панамы.

    Он отметил, что несмотря на крупное поражение от англичан, их команда будет прогрессировать.

    "Это здорово забить первый гол своей страны на чемпионате мира. В следующем матче мы будем лучше", - сказал Фелипе Балой.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi