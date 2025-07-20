Федерико Бернардески подписал контракт с "Болоньей"

Федерико Бернардески стал игроком "Болоньи".

Федерико Бернардески стал игроком "Болоньи".

Как передает Report, официальный сайт итальянского клуба подтвердил переход 31-летнего полузащитника, который прибыл в команду в статусе свободного агента. Срок соглашения не разглашается.

Напомним, Бернардески ранее расторг контракт с канадским "Торонто", за который выступал с 2022 года. В МЛС он провёл 99 матчей, забил 26 мячей и отдал 16 голевых передач.

До этого футболист играл за "Фиорентину", "Кротоне" и "Ювентус", с которым трижды становился чемпионом Италии, а в 2021 году стал обладателем золота чемпионата Европы в составе сборной.

По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Федерико составляет € 3,5 млн.