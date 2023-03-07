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Федерация футбола Украины завела дела против оставшихся в России игроков

Федерация футбола Украины завела дела против оставшихся в России игроков Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) рассмотрит дела пяти футболистов, которые выступают в России.
Футбол
7 марта 2023 г. 23:34
Федерация футбола Украины завела дела против оставшихся в России игроков

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) рассмотрит дела пяти футболистов, которые выступают в России.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте УАФ.

Игроки подозреваются в возможных нарушениях кодекса этики и честной игры. В федерации отметили, что эти футболисты продолжили сотрудничество с российскими клубами после начала войны в Украине. Дела будут рассмотрены 9 марта.

В список попали Дмитрий Иванисеня ("Крылья Советов"), Денис Кулаков ("Урал"), Марк Мампасси ("Локомотив"), Игорь Калинин ("Ростов", выступает на правах аренды в "Факеле") и Данила Сагуткин ("Акрон").

Что грозит этим игрокам, не уточняется.

Отметим, что российская сборная, а также клубы исключены из международных турниров из-за войны в Украине. В то же время многие иностранные футболисты, а также большинство украинских игроков покинули российские клубы.

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Версия на азербайджанском языке UAF Rusiyada çıxış edən futbolçuların işini araşdırır

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