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Федерация футбола Турции приняла ряд важных решений

Федерация футбола Турции приняла ряд важных решений Определились время и место финального матча Кубка Турции между "Трабзонспором" и "Аланьяспором"
Футбол
9 июля 2020 г. 04:21
Федерация футбола Турции приняла ряд важных решений

Определились время и место финального матча Кубка Турции между "Трабзонспором" и "Аланьяспором".


Как передает Report, соответствующее решение было принято на заседании исполкома Федерации футбола Турции (TFF). 


Согласно решению, матч состоится 29 июля на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:30 по бакинскому времени.


Следующий сезон в Суперлиге Турции начнется 11 сентября и завершится 16 мая 2021 года. В связи с этим летний трансферный период продлится с 4 августа по 5 сентября.


Клубы Суперлиги смогут подписать максимум 14 легионеров в сезоне 2020/2021. Одним из них будет игрок, родившийся 1 января 1996 года или после этой даты, и только 8 легионеров смогут выйти в стартовом составе. Кроме того, в заявке команды на игру должен быть игрок, родившийся 1 января 1998 года или позже, являющийся воспитанником младшей возрастной группы. 

В сезоне 2021/2022 клубам будет разрешено иметь максимум 12 легионеров, по меньшей мере один из них должен быть игроком, родившимся 1 января 1998 года или после этой даты, максимум 7 легионеров смогут выйти в стартовом составе. Кроме того, в заявке команды на игру должен быть игрок, родившийся 1 января 2000 года или позже, являющийся воспитанником младшей возрастной группы.


В сезоне 2021/2022 клубам будет разрешено иметь максимум 10 легионеров, по меньшей мере один из них должен быть игроком, родившимся 1 января 2000 года или после этой даты, максимум 6 легионеров смогут выйти в стартовом составе. Кроме того, в заявке команды на игру должен быть игрок, родившийся 1 января 2002 года или позже, являющийся воспитанником младшей возрастной группы.
 

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