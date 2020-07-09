Федерация футбола Турции приняла ряд важных решений

Определились время и место финального матча Кубка Турции между "Трабзонспором" и "Аланьяспором"

Определились время и место финального матча Кубка Турции между "Трабзонспором" и "Аланьяспором".



Как передает Report, соответствующее решение было принято на заседании исполкома Федерации футбола Турции (TFF).



Согласно решению, матч состоится 29 июля на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:30 по бакинскому времени.



Следующий сезон в Суперлиге Турции начнется 11 сентября и завершится 16 мая 2021 года. В связи с этим летний трансферный период продлится с 4 августа по 5 сентября.



Клубы Суперлиги смогут подписать максимум 14 легионеров в сезоне 2020/2021. Одним из них будет игрок, родившийся 1 января 1996 года или после этой даты, и только 8 легионеров смогут выйти в стартовом составе. Кроме того, в заявке команды на игру должен быть игрок, родившийся 1 января 1998 года или позже, являющийся воспитанником младшей возрастной группы.

В сезоне 2021/2022 клубам будет разрешено иметь максимум 12 легионеров, по меньшей мере один из них должен быть игроком, родившимся 1 января 1998 года или после этой даты, максимум 7 легионеров смогут выйти в стартовом составе. Кроме того, в заявке команды на игру должен быть игрок, родившийся 1 января 2000 года или позже, являющийся воспитанником младшей возрастной группы.



В сезоне 2021/2022 клубам будет разрешено иметь максимум 10 легионеров, по меньшей мере один из них должен быть игроком, родившимся 1 января 2000 года или после этой даты, максимум 6 легионеров смогут выйти в стартовом составе. Кроме того, в заявке команды на игру должен быть игрок, родившийся 1 января 2002 года или позже, являющийся воспитанником младшей возрастной группы.

