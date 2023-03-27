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Федерация футбола Швеции: Мы не допустим никаких провокаций в игре с Азербайджаном

Федерация футбола Швеции: Мы не допустим никаких провокаций в игре с Азербайджаном Федерация футбола Швеции не допустит возможной армянской провокации в отборочном матче Евро-2024 против Азербайджана, который состоится сегодня в Стокгольме.
Футбол
27 марта 2023 г. 18:31
Федерация футбола Швеции: Мы не допустим никаких провокаций в игре с Азербайджаном

Федерация футбола Швеции не допустит возможной армянской провокации в отборочном матче Евро-2024 против Азербайджана, который состоится сегодня в Стокгольме.

Как сообщает Report, об этом заявил глава департамента безопасности организации Мартин Фредман сайту fotbollskanalen.se.

Он сказал, что у входа на стадион "Frends Arena", где состоится матч, будет проведена традиционная проверка: "Мы постараемся сделать все возможное. Нет причин для беспокойства. Естественно, мы не хотим, чтобы произошло какое-то негативное событие. Но если что-то подобное произойдет, это будет немедленно предотвращено".

Отметим, что матч Швеция-Азербайджан начнется в 22:45 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке İsveç Futbol Federasiyası: "Azərbaycanla oyunda hər hansı təxribata imkan verməyəcəyik"

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