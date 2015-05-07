​Федерация футбола приостановила все турниры в Испании

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Федерация футбола Испании приняла решение приостановить на неопределенный срок проведение всех домашних турниров с 16 мая из-за разногласий с правительством страны.

Как передает Report со ссылкой на BBC, федерацию, в частности, не удовлетворяет законодательство, касающееся коллективных договоров по продаже прав на показ спортивных мероприятий по телевидению.

Как указывается в заявлении организации, три месяца переговоров с правительством не принесли результатов.

По подсчетам федерации, приостановка игр может затронуть более 600 тыс. футболистов и почти 30 тыс. матчей, в том числе финал Кубка Испании.

При этом в заявлении отмечается, что федерация готова возобновить диалог с властями страны. Представители правительства Испании пока не комментируют ситуацию.