Федерация футбола Италии рассматривает вариант возвращения Конте

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Баку. 10 октября REPORT.AZ/ Руководство Федерации футбола Италии (FIGC) раздумывает над тем, чтобы вернуть нынешнего главного тренера "Челси" Антонио Конте на пост наставника национальной команды. Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, FIGC не доволен выступлением команды в отборочном этапе чемпионата мира по футболу 2018 года.

Нынешний главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура подвержен большому давлению. Под его руководством итальянцы заняли лишь второе место в отборочной группе ЧМ-2018 и вынуждены будут играть стыковые матчи. Контракт Вентуры рассчитан до 2020 года, однако неудачное выступление на ЧМ в следующем году или тем более непопадание на мундиаль может вынудить руководство федерации разорвать контракт со специалистом досрочно и вернуть руководство сборной А. Конте.

Отметим, что А. Конте возглавил "Челси" после Евро-2016. Эта команда является соперником "Карабаха" в групповом этапе Лиги Чемпионов.