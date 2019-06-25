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Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков

Генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири отметил, что организация поддерживает акцию солидарности грузинских клубов, передает Report со ссылкой на сайт Первого канала в Грузии

“По состоянию на сегодня ни одной из команд, участвующих в национальной лиге, не угрожает санкция. Заявок к нам не поступало ни от УЕФА, ни от ФИФА. Ещё раз подтверждаю, что акция солидарности, в которой в течение прошлой недели участвовали грузинские клубы, полностью поддержана нами”- заявил Давид Муджири.

Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси. На майках была надпись:”Мы помним, что 20 процентов территории Грузии оккупированы”.

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