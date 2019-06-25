Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков

Генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири отметил, что организация поддерживает акцию солидарности грузинских клубов, передает Report со ссылкой на сайт Первого канала в Грузии

“По состоянию на сегодня ни одной из команд, участвующих в национальной лиге, не угрожает санкция. Заявок к нам не поступало ни от УЕФА, ни от ФИФА. Ещё раз подтверждаю, что акция солидарности, в которой в течение прошлой недели участвовали грузинские клубы, полностью поддержана нами”- заявил Давид Муджири.

Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси. На майках была надпись:”Мы помним, что 20 процентов территории Грузии оккупированы”.