Федерация футбола Франции отстранила ударившего футболиста рефери от обслуживания матча

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Главный арбитр проходящего в рамках XX тура первой лиги матча "Нант" - "ПСЖ" (0:1) Тони Шапрон временно отстранен от работы за удар игрока во время встречи.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Федерации футбола Франции.

Пока Тони Шапрон отстранен от обслуживания матча "Анже" – "Труа" в XXI туре.

Окончательное решение в отношении рефери будет принято после расследования.

Отметим, что на 90-й минуте прошедшего 14 января матча защитник "Нанта" Диего Карлос задел судью, из-за чего тот потерял равновесие и упал. Арбитр в ответ ударил футболиста ногой и показал ему вторую желтую карточку, удалив с поля.