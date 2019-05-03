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Федерация футбола Франции дисквалифицировала Мбаппе на три матча

Федерация футбола Франции дисквалифицировала Мбаппе на три матча

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение наказать нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

Как сообщает Report, причиной стало удаление форварда во время финального матча Кубка Франции с "Ренном" (2:2, 5:6 по пенальти).

21-летний футболист дисквалифицирован на три матча. Дисквалификация будет распространяться на все турниры, в том числе и на встречи национального первенства.

Таким образом, Мбаппе не поможет своей команде в предстоящих матчах Лиги 1 против "Ниццы", "Анже" и "Дижона".

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