Федерация футбола Армении прокомментировала скандал в "Арарате"

В Федерации футбола Армении подтвердили, что южноафриканский полузащитник «Арарата» Мпумелело Дадибой Зване подал жалобу на главного тренера клуба Абраама Хашманяна, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что игрок обвинил наставника в избиениях.

«Учитывая тот факт, что в течение последних двух дней Федерация футбола Армении получила ряд вопросов о конфликте между главным тренером ереванского «Арарата» Абраамом Хашманяном и футболистом Мпумелело Дадибой Зване, мы хотим уточнить следующее.

Футболист «Арарата» Мпумелело Дадибой Зване действительно подал жалобу в Федерацию футбола Армении, отметив, что главный тренер команды Абраам Хашманян ударил его и оскорблял на почве расизма.

Соответствующие органы Федерации футбола Армении уже заслушали объяснения обеих сторон и сейчас занимаются изучением дела», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Федерации футбола Армении.