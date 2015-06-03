ФБР и прокуратура Швейцарии расследуют деятельность Блаттера

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ ФБР и прокуратура США начали проверку деятельности Йозефа Блаттера. Как сообщает Report со ссылкой на ABC, об этом заявил информированный источник.

Накануне президент ФИФА Йозеф Блаттер сообщил о досрочном уходе с занимаемого поста. Выборы нового президента состоятся либо в конце 2015 года, либо в начале 2016.

Представитель ФБР заявил, что обвинения против президента ФИФА не выдвинуты. Но он не исключил, что многие постараются свалить вину на главу организации.

Представитель прокуратуры Швейцарии допустил, что президент ФИФА будет допрошен по делу о коррупции.

Напомним, на прошлой неделе полиция Швейцарии арестовала ряд высокопоставленных чиновников ФИФА.

Следователи подозревают в причастности к скандалу Жерома Вальке, генерального секретаря ФИФА. Его подозревают в переводе 10 млн. долларов на счет вице-президента ФИФА Джека Уорнера. Вальке причастность к переводу денег отрицает.