Фатих Терим: У меня никогда не было такой команды

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Мы не смогли защитить своих игроков от давления и происходящих вне поля событий. Если говорить об игре в первые 45 минут, у меня никогда не было такой команды. Однако мы боролись. Счет стал 2:2, мог бы быть и 3:2. Игру, которую мы проигрывали со счетом 0:2, завершили ничьей.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер сборной Турции Фатих Терим на пресс-конференции после матча отборочного тура чемпионата мира-2018 со сборной Украины.

По мнению 63-летнего специалиста, счет 2:2 является неплохим результатом, однако нехорошо терять очки дома.

Ф.Терим напомнил, что за время тренерской карьеры не удалось достичь результатов в Лиге чемпионов и на чемпионате мира: "Надеюсь, что мы восполним это. Осматриваясь вокруг, чувствую себя очень сильным. Пока ничего не потеряно, мы никому не проиграли".

Отметим, что после домашнего матча с Украиной, который завершился со счетом 2:2, в активе Турции 2 очка. Команда занимает четвертую позицию.