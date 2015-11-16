Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер турецкой сборной по футболу Фатих Терим приедет в Баку. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, визит планируется после завтрашней товарищеской игры Турции и Греции.

Сообщается, что турецкий специалист едет в Азербайджан для участия на церемонии открытия, однако название мероприятия не указывается. Как сообщили Report в департаменте информации и по связям с общественностью АФФА, визит не был организован по линии федерации.