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    Фатих Терим приедет в Баку

    Визит планируется после 17 ноября

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер турецкой сборной по футболу Фатих Терим приедет в Баку. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, визит планируется после завтрашней товарищеской игры Турции и Греции.

    Сообщается, что турецкий специалист едет в Азербайджан для участия на церемонии открытия, однако название мероприятия не указывается. Как сообщили Report в департаменте информации и по связям с общественностью АФФА, визит не был организован по линии федерации.

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