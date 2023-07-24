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Фаррух Махмудов назначен президентом "Нефтчи"

Фаррух Махмудов назначен президентом "Нефтчи" Фаррух Махмудов назначен президентом (генеральным исполнительным директором) профессионального футбольного клуба "Нефтчи".
Футбол
24 июля 2023 г. 15:11
Фаррух Махмудов назначен президентом Нефтчи

Фаррух Махмудов назначен президентом (генеральным исполнительным директором) профессионального футбольного клуба "Нефтчи".

Как сообщает Report, информация об этом распространена на интернет-странице клуба.

Фаррух Махмудов родился в 1982 году, в 1999-2003 гг. получал образование в Азербайджанском государственном экономическом университете на специальности бухучет и аудит, а в 2003-2005 гг. получил образование на ступени магистра по специальности бизнес-управление и маркетинг в бизнес-школе Университета Центральной Европы.

С 2022 года Ф.Махмудов занимает пост исполнительного директора Федерации баскетбола Азербайджана. С 2015 года был основателем и управляющим ООО ALTÜST Media. В различные годы занимал руководящие посты в Samsung Electronics Caucasus, British American Tobacco Azerbaijan, ООО Azerfon и других компаниях. Женат, воспитывает троих детей.

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Версия на азербайджанском языке Fərrux Mahmudov “Neftçi”nin prezidenti təyin edilib

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