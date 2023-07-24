Фаррух Махмудов назначен президентом "Нефтчи"

Фаррух Махмудов назначен президентом (генеральным исполнительным директором) профессионального футбольного клуба "Нефтчи".

Фаррух Махмудов назначен президентом (генеральным исполнительным директором) профессионального футбольного клуба "Нефтчи".

Как сообщает Report, информация об этом распространена на интернет-странице клуба.

Фаррух Махмудов родился в 1982 году, в 1999-2003 гг. получал образование в Азербайджанском государственном экономическом университете на специальности бухучет и аудит, а в 2003-2005 гг. получил образование на ступени магистра по специальности бизнес-управление и маркетинг в бизнес-школе Университета Центральной Европы.

С 2022 года Ф.Махмудов занимает пост исполнительного директора Федерации баскетбола Азербайджана. С 2015 года был основателем и управляющим ООО ALTÜST Media. В различные годы занимал руководящие посты в Samsung Electronics Caucasus, British American Tobacco Azerbaijan, ООО Azerfon и других компаниях. Женат, воспитывает троих детей.