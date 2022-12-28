Фариз Наджафов: Для серьезной работы требуется пропорциональное финансирование

Для серьезной работы требуется пропорциональное финансирование.

Для серьезной работы требуется пропорциональное финансирование.

Об этом в интервью Report сказал президент Габалы Фариз Наджафов, говоря о деятельности футбольной академии.

44-летний функционер отметил, что Академия испытывает финансовые трудности: "Меняются времена, обновляются методы, технологии, применяемые в спорте. Для развития коллектива требуются семинары, качественное обучение футболистов, международные соревнования, профессиональная медицинская, социальная и психологическая поддержка. В нынешней ситуации можно подготовить футболистов только на уровне страны. Но я не сомневаюсь, что благодаря нашим усилиям в ближайшее время мы сможем завоевать новые титулы. Работа не всегда зависит только от финансов”.

С полным текстом интервью Фариза Наджафова можно ознакомиться здесь.