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Фариз Наджафов: Для серьезной работы требуется пропорциональное финансирование

Фариз Наджафов: Для серьезной работы требуется пропорциональное финансирование Для серьезной работы требуется пропорциональное финансирование.
Футбол
28 декабря 2022 г. 16:58
Фариз Наджафов: Для серьезной работы требуется пропорциональное финансирование

Для серьезной работы требуется пропорциональное финансирование.

Об этом в интервью Report сказал президент Габалы Фариз Наджафов, говоря о деятельности футбольной академии.

44-летний функционер отметил, что Академия испытывает финансовые трудности: "Меняются времена, обновляются методы, технологии, применяемые в спорте. Для развития коллектива требуются семинары, качественное обучение футболистов, международные соревнования, профессиональная медицинская, социальная и психологическая поддержка. В нынешней ситуации можно подготовить футболистов только на уровне страны. Но я не сомневаюсь, что благодаря нашим усилиям в ближайшее время мы сможем завоевать новые титулы. Работа не всегда зависит только от финансов”.

С полным текстом интервью Фариза Наджафова можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Fariz Nəcəfov: “Avropa ölkələri irəliyə getdikcə biz yerimizdə saymağa məcburuq”

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